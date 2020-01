MotoGp, vista da vicino: la video presentazione della nuova Ducati GP20

Lo storico Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore nel centro di Bologna, ha ospitato la presentazione ufficiale del team Ducati per la stagione 2020. Durante l’evento, i due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, insieme all’amministratore delegato di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali e al direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna, hanno svelato le nuove grafiche delle Desmosedici GP 20 con cui la squadra italiana disputerà il campionato mondiale MotoGp.

Sulle nuove livree predomina il colore rosso e spiccano alcuni dettagli neri e cromati. Una nuova emozionante stagione è quindi ormai alle porte, con il primo appuntamento previsto dal 7 al 9 febbraio in Malesia, quando i piloti faranno la loro prima apparizione in pista del 2020 nella sessione di test ufficiali MotoGp a Sepang. La prima prova dell’anno sarà disputata come di consueto in notturna in Qatar l'8 marzo e sarà il primo dei 20 appuntamenti previsti in calendario per quest’anno.