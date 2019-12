Dal tradizionale al meccanico, con i Lego e le Barbie: spazio alla fantasia, presepi per tutti i gusti

Palazzo Albertini ospita la 30° Rassegna Presepi Città di Forlì. Quest’anno, dopo il felice riscontro di pubblico delle due precedenti edizioni, sarà nuovamente il piano terra ad ospitare le 76 natività proposte dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, Sezione di Forlì “Roberto Vallicelli”: i visitatori saranno accolti da una singolare natività che si inerpica sulla scala che conduce al primo piano. Gli orari di visita della 30° Rassegna Presepi Città di Forlì, sino al 6 gennaio 2020: feriali dalle 15 alle 19, festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

L’imponenza della manifestazione a Palazzo Albertini non deve certo indurre a trascurare le altre natività di spicco allestite in città e comprensorio. Si parte dalla vicina Sala XC Pacifici del Palazzo Comunale, che quest’anno contiene un prolungamento della Rassegna in Palazzo Albertini, con ben sei natività di grandi dimensioni, fra cui quella della famiglia Gualteri già proposta lo scorso anno a Roma, in occasione della mostra “100 Presepi in Vaticano” voluta da Papa Francesco.