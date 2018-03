Di Maio: "Per me oltre duemila voti alla persona, non cambierà di un millimetro il mio impegno"

Marco Di Maio, deputato uscente del Pd, è stato riconfermato nel collegio uninominale di Forlì. Di Maio parla senza mezzi termini di sconfitta a livello nazionale, ma rivendica che quello di Forlì "è uno dei 24 collegi sui 232 in Italia in cui abbiamo vinto". Se il risultato è stato migliore di altrove è per "una campagna mirata sul candidato, sulla sua storia e i risultati che ha portato". Di Maio rivendica di aver ottenuto "oltre duemila voti dati alla persona che hanno fatto la differenza sul risultato finale (Di Maio ha vinto con circa 1.600 voti di scarto rispetto alla concorrente del centro-destra Andrea Cintorino, ndr)". Conclude Di Maio: "Non cambierà il mio impegno sul territorio, né la sua intensità, anche se essendo all'opposizione avrò più difficoltà ad avere accesso ai ministri. Ma credo che i miei colleghi che andranno in maggioranza sapranno fare altrettanto, con la voglia di lavorare in progetti per il futuro e senza guardare bandiere di partito. Non cambierà di un milliemtro la mia vicinanza alla comunità".