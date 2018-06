Musica, balli, passeggiate e shopping: la piazza si riempie col primo dei "Mercoledì"

La voglia di divertirsi era nell’aria: balli, sorrisi, vetrine accese, musica e tanto divertimento per tutti i gusti e tutte le età. E’ partito alla grande il primo Mercoledì del Cuore. Ogni mercoledì sera vede coinvolte oltre 150 attività (35 concerti live, 30 artigiani dell’arte e della sana produzione agricola locale, 40 persone tra operai, tecnici e professionisti e 11 piazze coinvolte), coordinate dalla cooperativa Forli nel Cuore. Neanche il black out, che ha tenuto Via delle Torri, Piazza Cavour, via Quadrio, giardini Orselli e Piazza Saffi al buio fino alle 22.30, è riuscito a fermare l’energia e la voglia di godersi la propria città. "Ci auspichiamo solo che sia più preparato chi deve vigilare sulla buona riuscita dei servizi primari per la sicurezza dei propri concittadini", è la puntualizzazione degli organizzatori.