Dalla terra alla tavola: i prodotti locali si possono anche ordinare online

Presentato Wikigas, un progetto dell'associazione Gaia per favorire e diffondere uno stile di consumo consapevole, promuovendo valori come trasparenza, etica, sostenibilità e solidarietà e favorendo la nascita di gruppi d'acquisto solidali attraverso la piattaforma wikigaia.it. Wikigas Forlì è già da anni per i suoi soci un modo facile e innovativo per fare la spesa in maniera consapevole utilizzando lo smartphone e ricevendola direttamente a casa all'orario da loro indicato. Inoltre, dal 14 aprile, verranno organizzate mensilmente le “Scampagnate di Wikigas”: una serie di appuntamenti dedicati ai soci per conoscere di persona chi produce il cibo e come lavora.