Mercurio passa in modalità "multa", la protesta al varco: "Così il centro muore"

Fine della fase sperimentale. Da martedì "Mercurio" il sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi dei veicoli è entrato in modalità sanzionatoria nell’area ridotta della Zona a Traffico Limitato. Non cambia nulla cambia per le funzioni delle strutture di monitoraggio della fascia di perimetro del centro storico, che svolgono attività statistica, di verifica per i mezzi pesanti e di potenziamento della sicurezza. L'accesso al Centro Storico di Forlì rimane quindi libero, così come è sempre stato.