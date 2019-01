Per tamponare i problemi di organico degli uffici giudiziari, che si registrano anche al Palazzo di Giustizia di Forlì, si ricorre all'ausilio dei volontari: ex carabinieri, ex poliziotti ed ex vigili del fuoco che per tanto tempo hanno vestito una divisa e che ora, in pensione, presteranno la loro opera a titolo volontario a supporto degli uffci amministrativi.