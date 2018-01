I Lions e Rotary uniscono le forze e ridanno luce all'affresco della Chiesina del Miracolo

I Club Lions forlivesi Forlì Valle del Bidente, Forlì Giovanni de' Medici, Forlì Cesena Terre di Romagna, Forlì Host, e il Rotary Club Forlì hanno deciso di promuovere un ulteriore service in comune. In questo caso i cinque sodalizi si sono posti l'obiettivo di restaurare l'affresco raffigurante il miracolo della Madonna del Fuoco posto sopra la porta di accesso della Chiesina del Miracolo di via Leone Cobelli, che si presenta notevolmente deteriorato. A presentare il progetto di restauro monsignor Quinto Fabbri, parroco del Duomo; Andrea Giunchi, restauratore; Gabriele Erbacci, presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente; Maurizio Zaccarelli, presidente del Lions Club Forlì Giovanni de' Medici; Elisabetta Scozzoli, presidente Lions Zona A e segretario del Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna; Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host; e Mario Fedriga, presidente del Rotary Club Forlì.