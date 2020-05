Le aree verdi riaprono dopo 51 giorni, il "primo giorno" del parco urbano: tutti in regola, nessun assembramento

I parchi a Forlì furono chiusi per effetto di un'ordinanza del sindaco da sabato 15 marzo, a pochi giorni dall'entrata in vigore del primo lockdown generale, quello che partì da lunedì 9 marzo. La misura è stata ora rimossa con la "Fase 2" e i parchi sono tornati fruibili dai forlivesi a partire da lunedì 4 maggio. Il parco urbano di Forlì ha riaperto i cancelli sotto il controllo della polizia locale in pattugliamento in mountain bike. Ai controlli non sono emersi assembramenti di persone e in generale c'è stato il rispetto delle regole sul distanziamento tra le persone e l'obbligo delle mascherine, dove necessario.