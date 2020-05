Riaperture, la prima cliente è una 92enne. E sperimenta le procedure di sicurezza ora in vigore nei parrucchieri

Giornata di riapertura, dopo due mesi e 10 giorni per gli esercizi di servizio alla persona, parrucchieri in testa. In molti in queste settimane, hanno scherzato sulla lunghezza dei capelli o hanno provveduto in modo autonomo in casa. Anche il Presidente della Repubblica, prima di un messaggio in tv, è stato colto in un fuori onda in cui scherzava sulla difficoltà di tenere a posto i capelli a causa della sospensione di questi servizi. Nella prima giornata di apertura, da una parrucchiera forlivese la "cliente numero 1" è un'anziana di 92 anni. La "cliente affezionata" è stata anche una delle prime a sperimentare le nuove misure di sicurezza, tra mascherina, divieto di attesa all'interno e borsa imbustata.