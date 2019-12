Queste immagini sono state registrate intorno alle 4.45 della notte tra sabato e domenica, all'uscita di via dei Filergiti in piazza del Carmine, in centro a Forlì. Il video testimonia degli schiamazzi, dei disturbi alla quiete pubblica e al senso di insicurezza in cui vive questa porzione di centro storico la sera. I residenti chiedono anche ai gestori della discoteca adiacente maggiore sorveglianza in strada.