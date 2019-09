Chi era Benedetta Bianchi Porro, una giovane piena di talenti e colpita da una terribile malattia

La sua, come è stato ricordato, è una “santità della porta accanto”. Benedetta era una come tutti noi: una giovane piena di talenti, attenta al suo futuro e agli studi universitari. Studi in medicina, quelli che le permisero di individuare in modo autonomo la sua malattia, la terribile neurofibromatosi che l’ha condotta alla morte all’età di 28 anni, non prima di averla relegata quasi in un totale distacco dal suo ambiente, con i suoi sensi dalla vista all’udito che venivano meno.