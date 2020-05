Rock, rilancio e resilienza: la canzone per ripartire degli Sharada

La band forlivese Sharada ha pubblicato un video che cerca di interpretare con la musica (il rock) le immagini e le emozioni che ci hanno segnato in questi mesi.

"Non il solito Rock&Roll, ma Rock, Rilancio e Resilienza. Tre parole dal significato diverso ma che sanno di voglia di ripartire dopo questi mesi di lockdown, con più energia e cambiati per il meglio", racconta il gruppo.

Nel video il gruppo rock Sharada, attivo a Forlì dagli anni '80 reinterpreta il famoso brano "Smoke on the water" dei Deep Purple riadattandolo per descrivere questi mesi di quarantena. La band lo ha fatto "per ringraziare tutti coloro che ci hanno custodito e non dimenticare questi giorni 'speciali' in cui sembravamo tutti come fumo sull'acqua".

La band è formata da: Riccardo Bertaccini, Matteo Turci, Raffaele Ragazzini, Ulrico Bardari e Marco Conti.