Vita da astronauta, Samantha Cristoforetti si racconta con ironia: "Consigli? Non sono il Papa"

Semplice ed ironica. L'astronauta Samantha Cristoforetti, ospite della rassegna "Incontri con l'autore", si è raccontata martedì pomeriggio al Teatro Diego Fabbri, gremito in ogni ordine di posto. La prima donna italiana a viaggiare nello spazio, prossima ad una nuova missione ("un'opportunità per l'Italia"), ha raccontato aneddoti della vita nella stazione spaziale, strappando applausi alla platea. "Essere un modello? Ogni persona ha la consapevolezza dei suoi mille limiti e difetti. Consigli? Ho difficoltà, non sono il Papa. Bisogna conoscere la persona".