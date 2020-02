Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Un bacio sul "tetto di Forlì", le coppie che hanno scelto in cima al campanile per festeggiare il loro amore

Diverse coppie per la sera di San Valentino hanno scelto la cima del campanile di San Mercuriale per festeggiare la ricorrenza, un modo diverso e inedito per lasciare il proprio messaggio di amore