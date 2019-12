Santa Barbara, i bimbi giocano a fare il pompiere. Tour nella caserma dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno celebrato mercoledì la patrona Santa Barbara. Quest’anno la cerimonia religiosa, presieduta dal vescovo Livio Corazza, è stata celebrata in Duomo. All’esterno, in Piazza Papa Giovanni Paolo II, hanno fatto bella mostra di se alcuni automezzi di soccorso in mostra statica. Nel pomeriggio il comando provinciale di viale Roma 97 ha aperto le porte ai cittadini per l'esposizione dei mezzi. Per i bambini immancabile l'appuntamento con "Pompieropoli", il percorso ludico-formativo sulla sicurezza.