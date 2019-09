Il vescovo Livio Corazza ha parlato ai giovani manifestanti per il clima, in occasione dello sciopero globale, davanti a San Mercuriale: "Chi vi prende in giro guarda il dito e non la luna, la luna è la natura da salvare". E poi, rigirando il termine denigratorio usato per etichettare i manifestanti esclama: "Sono un 'gretino' pure io".