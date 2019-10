Conad-Sma, presidio in via Balzella. "Siamo disperati, cerchiamo risposte da quattro mesi. Non siamo cose"

Vertenza Sma-Conad, mercoledì mattina si è svolto il presidio dei sindacati davanti al Simply di via Balzella. L’iniziativa è stata organizzata a sostegno dello sciopero indetto dalle federazioni nazionali da parte di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Davanti al punto vendita i dipendenti hanno manifestato "contro l’assenza di informazioni sul futuro del supermercato e dei loro posti di lavoro da parte del proprio datore di lavoro e per sollecitare un tavolo di confronto anche sul territorio".

"In questi ormai 4 mesi di confronti la nuova direzione aziendale Auchan/Conad ha mostrato interesse a salvaguardare solo una parte della rete aziendale diversamente da quanto dichiarato, fin dall’inizio, dai vertici aziendali di Auchan ed in particolare di Conad", evidenziano i sindacati, che chiedono "la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e della rete vendita; vincoli di responsabilità delle cooperative nei confronti dei lavoratori; soluzioni per mantenere il diritto ad eventuali ammortizzatori sociali; accordi di garanzia con i singoli imprenditori; e garanzie per gli appalti e i servizi in essere".