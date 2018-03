Si accende "Mercurio", le telecamere per sorvegliare gli accessi in Ztl

Dalla prossima settimana, in particolare da giovedì 22 marzo sarà attivato “Mercurio”, il sistema di 15 telecamere in centro storico per il controllo degli accessi nella zona a traffico limitato e per la sicurezza.

Da quel giorno chi sgarrerà riceverà una lettera a casa in cui lo si informa della violazione, ma non sarà emessa alcuna multa. Nella lettera, invece, verranno indicati i riferimenti degli uffici dove prendere informazioni ed eventualmente mettersi in regola con un permesso di accesso in Ztl. Poi da martedì 8 maggio scatteranno invece le sanzioni dell’occhio elettronico.