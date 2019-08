Le zebre come amici, nuova campagna di sicurezza stradale per i pedoni e gli attraversamenti

E' stata presentata l'iniziativa di sicurezza stradale "Una zebra per amico", che mira a sensibilizzare la maggiore attenzione nei confronti degli utenti più deboli della strada, i pedoni ed in particolare la loro azione più critica: l'attraversamento pedonale. Per questo è stato realizzato un opuscolo che serà alla base di una campagna informativa nelle scuole, a cura di Aci e Polizia Locale. L'iniziativa è stata presentata da Stefano Zilla, direttore Aci Forlì-Cesena e Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Nel corso della compagna saranno effettuati maggiori controlli agli attraversamenti pedonali, in particolare in corrispondenza delle scuole.