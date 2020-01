Sit-in dei Fridays for future in piazza Saffi: "No agli autobus grossi e inquinanti in piazza"

Mercoledì pomeriggio gli attivisti per il clima di Fridays For Future hanno manifestato in piazza Saffi contro il progetto di riportare più autobus in piazza Saffi, giudicati troppo grossi e inquinanti. "Siamo qui per mandare un segnale ben preciso al Consiglio Comunale che si riunirà giovedì. Infatti, si teme che con la prevista approvazione del PUMS possa essere dato il via libera al progetto che prevede di riportare gli autobus a gasolio e a gas metano in piazza, tutt’altro che ecologici. Questo progetto ha ben poco di ecologico, sarebbe un ritorno al passato anziché nel futuro. Per il futuro della nostra città serve una mobilità veramente sostenibile basata sui mezzi pubblici, sugli spostamenti in bici, disincentivando l’utilizzo delle auto, riducendo i parcheggi e rendendo le vie più sicure e vivibili. Solo così i forlivesi potranno tornare a godersi il proprio centro, senza paura di essere investiti o di respirare aria inquinata".

Il Comune da parte sua, per bocca dell'assessore Giuseppe Petetta, specifica che il piano della mobilità (Pums) che sarà approvato in consiglio comunale è quello varato dalla giunta precedente, contiene l'obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni e non contiene alcun provvedimento operativo