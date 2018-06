Finalmente sono iniziati i lavori per rifare la passerella sul Montone

Sono partiti i lavori di rifacimento della passerella ciclopedonale sul Fiume Montone, che collega il Parco Urbano con via Guado Paradiso, distrutta lo scorso febbraio a seguito di un'ondata di piena del corso d'acqua. Per l'intervento, redatto dal Servizio Viabilità, sono stati stanziati 30mila euro. I lavori, aveva annunciato l'amministrazione comunale lo scorso 5 maggio. Il Comune aveva promesso di completare l'opera entro il mese di giugno, il cantiere è già partito e non ci dovrebbe volere molto per riposizionare una struttura. La passerella spazzata via dalla potenza del fiume fu costruita circa dieci anni fa. A quanto pare, si erano accumulati tronchi e ramaglie delle ondate di piena, formando una sorta di “effetto diga”.