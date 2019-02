Sopralluogo nella Rocca di Caterina Sforza: i lavori necessari alla riapertura e quanto costano

Il Comune sta realizzando una prima progettazione per la rifunzionalizzazione della Rocca di Caterina Sforza, per permetterne la riapertura. Lo storico edificio non è più fruibile al pubblico da circa tre anni per criticità sugli elementi lignei e sui coppi dei tetti e nei percorsi di ronda. I progetti, che devono essere validati dalla Soprintendenza alle Belle Arti, hanno costi progressivi: non elevati per i percorsi di ronda e nell'ordine dei 200-300mila euro per per le coperture che vanno impermeabilizzate. E' possibile anche procedere per stralci.