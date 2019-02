Piazza Saffi come una palestra per le riprese dello spot del Festival internazionale del cinema sportivo

Forlì è stata scelta dalla Fédération Nationale Cinéma Télévision Sportifs come unica tappa nazionale del Festival del Cinema e della Televisione Sportiva, che si terrà in città dal 22 al 24 marzo. Per promuovere questa manifestazione, viene realizzato uno spot promozionale dedicato alla città di Forlì, che vedrà protagonisti gli atleti e le atlete di tutte le società sportive della città.

Per questo tutto il popolo sportivo forlivese, le squadre, gli atleti e i relativi staff sono stati coinvolti nelle riprese, che sono partire mercoledì e andranno avanti fino a sabato dalle 15 alle 17 di ogni giorno. Mercoledì hanno ospitato il set piazza Saffi, il chiostro di San Mercuriale, giovedì toccherà all'ex Gil di viale della Libertà,venerdì i Musei San Domenico e sabato piazzale della Vittoria, sotto la statua di Icaro.

Come è stato già annunciato, Forlì, dal 22 al 24 marzo, ospiterà la fase italiana dei 16 festival: Rotterdam (Paesi Bassi), Barcellona (Spagna), Côte Azur (Francia), Rio (Brasile), Zlatibor (Serbia), Kampala (Uganda), Pechino (Cina), Rabat (Marocci), Tashkent (Uzbekistan), Kingston (Giamaica), Lipetsk (Russia), Liberec (Repubblica Ceca), Buenos Aires (Argentina) e San Paolo (Brasile). Milano, dal 25 al 30 ottobre, sarà la sede della Finale Mondiale, del “World Ficts Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, organizzata dalla Ficts - Federation Internationale Cinema Television Sportifs (riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 nazioni affiliate e presieduta dal professor Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Ciò. L’organizzazione dell’evento fa capo al Sindaco Davide Drei e all’Assessore allo Sport Sara Samorì del Comune di Forlì. Verranno proiettatati documentari, spot, reportage, cartoon a tema sportivo proveniente da 30 nazioni e le più belle immagini dei Giochi Olimpici di tutti i tempi. Nelle mostre saranno esposte prime pagine dei quotidiani sportivi più famosi, locandine originali dei film (pugilato, basket e calcio), maglie autografate e altri cimeli sportivi.