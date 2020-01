Due Bonaccini sul palco, quello falso (Gene Gnocchi) e quello vero: le ultime battute prima del voto

Circa un'ora di schitarrate di canzoni impegno sociale, con qualche sfumatura sul folk romagnolo, e l'immancabile "Bella ciao" prima dello spettacolo Gene Gnocchi, tutto all'insegna dell'auto-ironia. E’ stato l’evento, dal titolo "Per l’Emilia-Romagna. Non per altro", con il quale è arrivata in conclusione di una campagna elettorale che, dalla grande manifestazione del 7 dicembre in piazza Maggiore a Bologna, ha visto il presidente uscente e ricandidato alla guida dell’Emilia-Romagna girare tutto il territorio regionale per correndo circa 15.000 km in 40 giorni.