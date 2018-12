Diecimila chilometri in un anno a piedi: Stelio Leoni completa la sua impresa

In un anno ha percorso a piedi ben 10mila chilometri. Il venerdì soleggiato ha accompagnato il forlivese Stelio Leoni all'ambito traguardo, tagliato tra gli applausi degli amici. Nato il 17 marzo del 1948, pasticcere in pensione, vive a Fiumana di Predappio. Si allena praticamente quotidianamente, aggiornando i suoi allenamenti sulla propria pagina Facebook. Nei mesi estivi è arrivato a bruciare tra le 2mila e le 4mila calorie al giorno, con cammminate anche di oltre 6 ore. E a pochi giri di lancette dalla fine del 2018 è riuscito a fare cifra tonda, fermando il suo conta chilometri all'incredibile bilancio sulle gambe di 10mila. E per celebrare l'impresa è stata stappata una bottiglia di spumante, sorgeggiando le bollicine con gli amici di sempre, accompagnate da pasticcini.

Sin da giovane Stelio è stato appassionato di sport. In particolare del ciclismo, che l'ha portato anche a prendere parte a numerose gran fondo. L'amore per la camminata, per necessità e virtù, è scattato oltre un anno fa. Nel 2017 ha totalizzato oltre 7mila chilometri, risolvendo anche alcuni problemi di salute che lo affliggevano. A gennaio ha percorso i primi mille chilometri. Poi il chilometraggio è lievitato. Leoni, passeggiando per le vie dell'entroterra, è diventato così un personaggio, venendo sorprannominato il Forrest Gump di Romagna. Dopo 332 giorni di cammino, la soglia dei 10mila è stata tagliata davanti alla sede della fisioterapia Mambelli, che lo ha assistito, come ha a tenuto a sottolineare, "nei momenti difficili".