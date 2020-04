La didattica a distanza degli studenti della 5F del Liceo Scientifico di Forlì, indirizzo sportivo, nell’obbligatorietà di restare a casa per il periodo predisposto per contenere il contagio dal Coronavirus, ha considerato che la formazione sportiva non subisse arresti, valorizzando l’ingegno nelle condizioni della reclusione forzata.

