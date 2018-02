Il ministro Franceschini inaugura la mostra sul '500: "Forlì ha abbattuto barriere ideologiche"

Il Teatro Diego Fabbri ha ospitato venerdì pomeriggio l'evento inaugurale della mostra "L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio", ospitata ai Musei San Domenico e al San Giacomo fino al 17 giugno. Erano presenti all'appuntamento il presidente della Fondazione Roberto Pinza, il sindaco Davide Drei, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Successivamente ci è spostati al museo per il taglio del nastro e la visita in anteprima per gli invitati Ad illustrare l'esposizione il curatore Daniele Benati e l’organizzatore Gianfranco Brunelli. Tra i presenti anche i deputati Marco Di Maio e Bruno Molea e il prefetto Fulvio Rocco De Marinis