Tamponamento in A14, auto scaraventata in scarpata

Disagi alla circolazione per un incidente che ha riguardato due auto, avvenuto poco dopo le 19 di giovedì sull'autostrada A14. Il tamponamento tra due auto è avvenuto al km 83 nella corsia sud, a pochi chilometri dall'uscita di Forlì in direzione di Cesena Nord. A schiantarsi sono state una Fiat Punto che avrebbe colpito da dietro un'utilitaria Matiz. Nell'urto, la Fiat Punto è stata sbalzata fuori strada, nella scarpata laterale. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle vetture accartocciate e consegnarli alle cure del 118, presente sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Secondo le prime informazioni non si registrano feriti gravi. Sul posto la Polizia Autostradale per i rilievi della dinamica.