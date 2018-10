Aspiranti ballerini di tango "occupano" il piazzale del San Domenico

In corrispondenza del convegno "Le Buone Pratiche della Salute”, che si tenuto mercoledì pomeriggio nella Sala del Refettorio dei Musei San Domenico, piazza Guido da Montefeltro ha ospitato una sessione di "Tango Therapia". L'evento, proposto in prossimità della Festa dei Nonni 2018, pone un'attenzione particolare al rapporto fra popolazione over 65, attività fisica e salute, inserendosi all'interno del progetto "Active Voice" promosso da Uisp Sportpertutti. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Comune di Forlì, Azienda Usl, Centro di Studi su Teatro e Interculturalità "TraTeÀ" (Dipartimento Interpreti e Traduttori dell'Università di Bologna) e Associazione Medialuna Tango.