Banche, torna la paura: in tre tentano l'assalto, ma qualcosa si inceppa

Fallito assalto nella tarda mattinata di venerdì alla banca "Romagna Cooperativa Bcc" di Capocolle di Bertinoro, lungo la via Emilia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti al vaglio ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, a tentare il colpo sono stati tre individui col volto travisato. Qualcosa nei meccanismi del piano si è inceppato, col risultato che i "soliti ignoti" hanno preferito dileguarsi, facendo perdere le loro tracce. Gli inquirenti (hanno operato sul posto il capitano Filippo Cini e il luogotenente Gino Lifrieri), hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ai fini investigativi. Non è la prima volta che l'istituto di credito, tra rapine ed assalti notturni al bancomat, finisce nel mirino dei banditi. Questa volta la fuga è stata a mani vuote. La fallita rapina segue quella del 10 gennaio scorso alla filiale della ex CariRomagna (ora Intesa San Paolo) di via Zampeschi 22, all'Ospedaletto. Anche in quella circostanza ad agire erano stati tre individui col volto coperto da passamontagna ed armati di pistola. Un colpo studiato nei minimi particolari, con il sequestro dei dipendenti dell'istituto di credito e dei dipendenti di un vicino ristorante, immoblizzati da uno dei rapinatori con fascette in plastica. La banda era scappata con un bottino di poco più di 4mila euro.