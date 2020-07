Coronavirus, le testimonianze dei sanitari: "Con i pazienti comunicavamo con gli occhi. Ci facevamo forza"

La voce di chi ha visto da vicinissimo la sofferenza dei pazienti colpiti dal nuovo coronavirus. Medici, infermieri, oss e fisioterapisti che hanno dato "anima e corpo" per fronteggiare il nemico invisibile. Lunedì pomeriggio chi è stato "sul fronte" ha parlato in Piazzetta Morgagni, in occasione di un appuntamento organizzato dalla Uil alla presenza del direttore generale dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Ecco le toccanti testimonianze.