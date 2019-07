E' stato allestito il cantiere per rimuovere la tettoia moderna che occultava la facciata storica del mercato. Tra una settimana l'area tornerà quindi una piazza scoperta come lo era storicamente nell'Ottocento. Per circa un mese l'area sarà sgombera, poi alla fine di agosto saranno allestite le impalcature per il restauro delle facciate. L'intervento rientra nell'ambito del recupero del Mercato delle Erbe.