"The Great Gig in the Sky": il video dell'esibizione del maestro Danilo Rossi

Domenica, nel rinnovato Ridotto del Teatro Diego Fabbri si è tenuta la prima rappresentazione del videoclip prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri per il Comune di Forlì: Danilo Rossi “The Great Gig in the Sky - Ex asilo Santarelli Forlì”. La serata è stata condotta da Gino Castaldo, giornalista e critico musicale, il quale ha intervistato il protagonista del video, il maestro Danilo Rossi, prima viola della Scala di Milano, nonché testimonial del progetto. Il videoclip è stato interamente girato all'interno dei locali dell'ex Asilo Santarelli di Forlì. L'incontro si è aperto con la proiezione in anteprima del filmato ed è proseguito con le letture dei testi di Paolo Cortesi, interpretate da Marco Cortesi e Mara Moschini. L'evento si è protratto con il piacevole botta e risposta tra il noto giornalista e il maestro, intervallato dalle affascinanti interpretazioni musicali del celebre musicista forlivese. La kermesse si è conclusa con l'esecuzione dal vivo, da parte di Danilo Rossi, accompagnato al pianoforte da Stefano Bezziccheri, del celebre brano dei Pink Floyd “The Great Gig in The Sky”.