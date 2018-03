Tra guano di piccioni e degrado: ecco il parcheggio sotterraneo "dimenticato"

Vuoto, lasciato nel degrado e nella sporcizia. E' il parcheggio sotterraneo 'Forlanini', a quattro passi dal centro storico, in viale Vittorio Veneto. Quest'area di sosta, gratuita, doveva essere uno dei parcheggi “di corona”, dove cioè lasciare la macchina lungo i viali della circonvallazione per poi raggiungere il centro a piedi o con altri mezzi. E' stato realizzato sotto l'edificio dell'hotel Executive, quando è stata riqualificata l'area ex Bartoletti, ma non è mai entrato nelle abitudini dei forlivesi, anche perché di difficile accesso, schiacciato tra il retro del palazzo e la ferrovia. Siamo andati a vedere se viene utilizzato di lunedì mattina, giorno di mercato e – in teoria – di massimo affollamento per il centro. Ma quello che è emerso è stato un ambiente desolato, con la gran parte degli stalli liberi. Un parcheggio dimenticato, dove il degrado subentra alla desolazione, tra graffiti sui muri, cattivi odori e macchie di umidità. Ed ora il problema più grosso sono i piccioni. L'intero parcheggio è diventato infatti una colonia e soprattutto nei giorni di brutto tempo è qui che centinaia di volatili trova riparo, con quello che ne consegue per la fruibilità dell'area. Le traverse in cemento del soffitto e i pavimenti sono ormai diventati dei depositi di guano ed escrementi. Una situazione che di sicuro non incoraggio l'uso di un parcheggio che ormai da anni vive nell'abbandono.