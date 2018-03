Derby vietato ai tifosi bolognesi, la protesta: "Scelta negativa per tutta la pallacanestro"

Si avvicina il giorno del derby: nessun tifoso da Bologna e solo 300 biglietti per i tifosi della Fortitudo che non risiedono nel capoluogo e nella sua provincia. In vista dell’incontro di basket tra Unieuro e Fortitudo, previsto per domenica, è stato emesso uno specifico provvedimento da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. Spicca, ma era già noto, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bologna e l’annullamento, con rimborso, dei tagliandi eventualmente già venduti. Vibrante è la protesta della società cestistica forlivese: "Sono derby attesi per mesi, così non si aiuta il basket"