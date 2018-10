Cibo di strada e veicoli in stile anni 50-60-70: ecco Truck'n Roll in piazza

Cibo di strada protagonista questo fine settimana in Piazza Saffi. Fino a domenica sera il cuore del centro storico di Forlì ospita la prima edizione di "Truck ’n’ Roll", dal claim esplicito "Mangia Bevi Balla", la manifestazione è organizzata da Blu Nautilus srl, società riminese con esperienza ventennale nell’organizzazione di eventi in Ati con Fiera di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì. Una lunga carovana di Food Truck in stile anni 50-60-70 (ape car, roulotte, rimorchi e furgoni) accolgono il pubblico con le loro specialità. I truck daranno vita ad uno speciale viaggio culinario, partendo dalla tradizione dei sapori e delle tipicità del territorio fino ad arrivare all’innovativa cucina creativa. Un’esperienza gastronomica che unisce il piacere per la tavola alla formula smart dello street food.