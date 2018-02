Una targa in memoria di Ubaldo Marra: "Era una persona travolgente"

Una targa dedicata alla memoria di Ubaldo Marra. La cerimonia commemorativa, organizzata dall’amministrazione comunale e da Start Romagna, si è svolta venerdì mattina nella biglietteria di Forlì, in via Alessandro Volta 13. All'evento erano presenti i familiari di Marra, il sindaco di Forlì Davide Drei, il presidente di Start Romagna Marco Benati e il direttore dell’azienda di trasporto, Luciano Marchiori. Marra, noto esponente del Partito democratico forlivese , è stato amministratore civico, oltre che esser stato per anni impegnato alla guida delle aziende del trasporto pubblico locale. Si è spento all'età di 56 anni, dopo una lunga malattia, il 12 novembre del 2015. Laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna, è stato esponente della sinistra del Partito Repubblicano Italiano a Forlì, confluì nei Democratici di Sinistra e da qui nel Pd. E' stato assessore nella giunta di Giorgio Zanniboni. La sua attività politica si è snodata soprattutto nel campo del servizio di trasporto pubblico, prima come presidente di “Atr- Azienda trasporti romagnoli”, poi amministratore unico di “E.bus spa”, responsabile di "Setram", quindi come presidente della società di trasporti “Avm -Area Vasta Mobilità Spa” e da ultimo come consigliere di "Start Romagna".