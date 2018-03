Un rosario per solidarietà davanti al carcere per sostenere la riforma penitenziaria

Una decina di esponenti della Comunità Papa Giovanni XXIII si sono ritrovati mercoledì mattina, davanti al carcere di Forlì, in via Della Rocca, per recitare un rosario in solidarietà con i tanti detenuti che in questi giorni, in tutt’Italia, stanno facendo lo sciopero della fame per chiedere che venga approvata la legge sulla riforma penitenziaria. “Il cammino della legge di cui al decreto legislativo adottato il 22 dicembre 2017 – si legge in un appello sottoscritto da Associazione italiana dei professori di diritto penale, Associazione tra gli studiosi del processo penale, Unione Camere penali italiane, Consiglio Nazionale Forense, Magistratura democratica, Area democratica per la giustizia, Associazione Antigone, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - rischia di avere una definitiva battuta di arresto. Ci rivolgiamo con forza al Governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto ed esercitando almeno nella sua parte fondamentale la delega conferita con la legge n. 103/17 votata dal Parlamento, approvi in via definitiva, pur dopo le elezioni politiche, la riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale dopo le umilianti condanne europee"