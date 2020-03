Una domenica per le deserte strade di Forlì: da porta Schiavonia al Punta di Ferro

Poche auto, praticamente nessuno a piedi o in bicicletta. In queste immagini accelerate per "condensare" il tour della città in pochi minuti, abbiamo fatto il giro per alcune zone della città per vedere la situazione. Diverse le pattuglie delle forze dell'ordine e, evidentemente, la maggior parte dei forlivesi chiusi diligentemente tra le mura domestiche. Ecco un "giro veloce" per le strade di Forlì nel video a cura del nostro Andrea Bonavita (munito di auto-certificazione per motivi lavorativi, ovviamente)