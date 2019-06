Unieuro, Nicosanti: "Presidiamo bene l'e-commerce, vendite online cresciute del 32%"

Un 2018 pieno di primati per Unieuro, che diventa, con 2,1 miliardi di euro di fatturato, la prima catena in Italia per la vendita di prodotti di elettrodomestici, tecnologia ed elettronica. “Un anno straordinario, abbiamo superato tutti i precedenti record, dall'utile al fatturato, dall'Ebitda ai dividendi proposti agli azionisti”, spiega l'amministratore delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti, incontrando i giornalisti prima dell'assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A.

