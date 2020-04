"Vi regaliamo un sorriso": l'abbraccio virtuale dei "Clown dottori" a tutti gli operatori della sanità

L'Associazione Viviamo In Positivo Forlì, che svolge i propri servizi di "clown-terapia" da tanti anni all'ospedale Pierantoni-Morgagni, oltre che alla casa circondariale di Forlì e case di riposo, pur non potendo frequentare fisicamente e svolgere il proprio operato, non smette con il "Cuore" di pensare a tutti. Il direttivo e i trainer, insieme a tutto i soci, ha realizzato un video messaggio allo scopo di "far giungere a tutti voi, il nostro sentimento di stima e vicinanza a tutto il personale medico, infermieristico e agli operatori per il grande lavoro fatto sin ad oggi". "Questo video vorrebbe anche regalare, anche se virtualmente, un attimo di positività ed evasione, che accomuna tutti i nostri interventi nelostre strutture, in compagnia del nostro Naso Rosso. In attesa di poter presto tornare fisicamente a svolgere i nostri "Servizi clown" carichi di tanti sorrisi".