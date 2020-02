Un 57enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì lungo la via Emilia, in corrispondenza dell'incrocio con via San Leonardo. L'auto, sulla quale viaggiava la vittima, si stava immettendo sull'arteria principale mentre stava sopraggiungendo un furgone da sud, il cui conducente, un 51enne, non è riuscito ad evitare l'impatto.