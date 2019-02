I quartieri ovest di Forlì si riuniscono per il terzo "Gran Carnevale Insieme"

Maschere in città per il Carnevale nella zona ovest di Forlì dove i quartieri (Romiti, San Varano, Quattro, Villagrappa, Villanova, Cava) con le scuole, le associazioni genitori e le parrocchie collaborano per il Gran Carnevale Insieme 2019