Operatore Alea nella bufera: raccoglie umido e plastica e li mischia insieme - IL VIDEO

Sta facendo il giro dei social il video, ripreso da un cittadino forlivese, di un operatore ALEA che, durante la raccolta dei rifiuti, mette plastica e umido insieme prima di conferirli all'interno del camion adibito alla raccolta solamente della plastica. Il tutto in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda il "porta a porta" con segnalazioni continue riguardanti abbandoni dei rifiuti, anche in centro storico. ALEA, tramite il direttore generale Paolo Contò, ha preso le distanze anche se ha parlato di un caso isolato: "L’azienda prenderà senz’altro seri provvedimenti di contestazione disciplinare nei confronti dell'operatore"