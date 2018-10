Dai gatti ai serpenti, dai cani ai cavalli: alla Fiera di Forlì alla scoperta di animali di ogni tipo

Animali, che passione. Nasce dall’amore e dalla meraviglia che spontaneamente suscitano in noi la straordinaria varietà di specie che popolano il pianeta, la rassegna fieristica dedicata a tutta la famiglia che permette di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale. Una manifestazione che si prefigge lo scopo di favorirne una conoscenza non superficiale, essendo da sempre focalizzata su tre principi irrinunciabili: educazione, cura, rispetto. E’ “Animali in Fiera”, la cui nona edizione è tornata protagonista nei padiglioni di via Punta di Ferro.

Una grande occasione per passare un weekend alla scoperta di animali di ogni tipo: da quelli più rari ed esotici a quelli che ritroviamo nelle fattorie romagnole, sino naturalmente a cani, gatti, cavalli e tutte le specie d’affezione. La rassegna organizzata da Romagna Fiere si svolge sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica e si sviluppa su un’area di 13mila metri quadrati tra mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, gare, laboratori didattici per adulti e bambini, percorsi di conoscenza e divertimento, una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura.