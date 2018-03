La via Emilia fa pietà: sembra uscita da un bombardamento di guerra

Bombardata. Questa la parola che definisce meglio la situazione ad oggi della via Emilia tra Forlimpopoli e Forlì che, già prima delle ultime piogge e nevicate, versava in condizioni critiche.

Le avverse condizioni meteo non hanno fatto altro che peggiorare una situazione già difficile, con le buche che, in particolare nel tratto tra Galliano e la rotonda prima del ponte del Ronco direzione Forlì, sono di gran lunga in maggioranza rispetto alle porzioni di asfalto integro.

Ma non è l'unica: perché anche il tratto che va da Forlimpopoli a Capocolle è letteralmente una groviera e nel tratto tra la città artusiana e Selbagnone si sono formate vere e proprie voragini che contengono ampiamente una ruota. Insomma, più che Forlimpopoli sembra una cittadina appena uscita da un bombardamento di guerra.

Questo è il VIDEO, inviatoci da un cittadino, che riassume perfettamente la situazione tra il Cineflash e la rotonda del Ronco.