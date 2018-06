Cena in bianco 2018 sul prato verde: lo sport femminile scende in campo

Il campo da Rugby, nelle vicinanze del complesso ex Gil di viale della Libertà, ha ospitato venerdì sera la quarta "Cena in Bianco", organizzata dalle associazioni “Un Secco No” e Admo. In vesti di ospiti e promoter dell’evento erano presenti le varie società sportive femminili, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. L'edizione 2018 ha voluto celebrare tutte le realtà sportive al femminile del territorio "per sostenere la parità di genere nello sport e nella società, dove le donne hanno difficoltà nell’ottenere la stessa visibilità degli uomini". Scopo della serata "vincere la partita contro la discriminazione di genere, in una location di eccezione che aspetta solo di diventare sinonimo di buon vivere e pari opportunità".

Le regole per questa serata all’insegna della condivisione e della solidarietà sono poche e semplici; una cena fai da te per esaltare i valori delle 5 “E”: Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza; un solo e semplice codice colore per la tavola e l’abbigliamento: il total white, il bianco come colore base che unisce le persone esaltandone i volti e le varie personalità; una cena fondata sul rispetto dell’ambiente e delle persone, preparando tutto il necessario per cenare nelle cucine di casa degli aderenti per poi portarlo nella sala da pranzo all’aperto, dal tavolo al cibo, dagli eleganti centrotavola alle tovaglie, rigorosamente riciclabile e riutilizzabile.