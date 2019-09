Cervi in amore "catturati" dalle fototrappole nel Parco delle Foreste Casentinesi - VIDEO

Si avvicina la stagione degli amori per i cervi, passeggiando in foresta potreste sentire il rumore dei loro combattimenti e, se fortunati, anche vederli. Come dimostra il video pubblicato nella pagina ufficiale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi