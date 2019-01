Lo spettacolo magico di un gruppo di daini su un soffice tappeto di neve in paese

Uno spettacolo della natura: una dozzina di daini, tra maschi femmine e cuccioli, sono stati visti "gironzolare" tra le case di Strada San Zeno, piccola frazione tra Predappio e Premilcuore, nel comune di Galeata. La neve, che stava cadendo copiosamente sulla piccola frazione della valle del Rabbi, ha reso tutto ancora più magico. Nel video di un nostro lettore girato nella notte si vede chiaramente il branco degli animali aggirarsi serenamente tra le abitazioni, nei pressi del piazzale della chiesa, in via Guido Rossa. Gli animali non sembrano per niente intimoriti e l'atmosfera invernale della neve ha reso la loro presenza ancora più lieve.